Microsoft incorpora Inteligencia Artificial a su buscador Bing

Seattle, WA.- La empresa tecnológica multinacional estadounidense Microsoft, anunció que su buscador Bing contará con una versión asistida por Inteligencia Artificial (IA) con colaboración de OpenAI, la misma empresa que creó la herramienta de moda, ChatGPT.

El objetivo de Microsoft es integrar tecnología parecida de ChatGPT en su motor de búsqueda, para transformar su servicio de Internet, que en este momento está detrás del gigante tecnológico Google.

Se espera que la renovación del segundo motor de búsqueda del gigante tecnológico Microsoft dé una ventaja sobre la competencia. Sobre todo, aprovechando el entusiasmo y desenfreno que orbita a ChatGPT, considerado lo último en IA.

Microsoft no solo añadirá IA a Bing, sino que también la añadirá como especie de chatbot en su navegador Edge. En este sentido, Yusuf Mehdi, ejecutivo de Microsoft comentó su tecnología de IA, «Es más rápida, más precisa y más potente» que ChatGPT.

We are happy to announce the next phase of our partnership with Microsoft: https://t.co/mqx3ZJNGfL

— OpenAI (@OpenAI) January 23, 2023