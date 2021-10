Día Mundial de los Animales y el papa Juan Pablo II

Charlotte, NC.- Todos los 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales. La fecha fue declarada por la Organización Mundial de Protección Animal en el año 1929 durante un congreso celebrado en Viena. El objetivo de este día es concienciar sobre la vida animal en cualquiera de sus formas alrededor del mundo.

Aunque es una celebración que tiene más de 90 años, no se popularizó hasta 1980, cuando el papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís como el patrono de los animales y del medio ambiente.

Animals are key to better production, better nutrition, better environment and better life

Happy #WorldAnimalDay!

❤️ 🐮🐖 🐂🐐🦙 🐆🐄 🐪 🐅 🐓 pic.twitter.com/UsOPsNZkXo

— FAO Livestock (@FAOLivestock) October 4, 2021