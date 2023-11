Exejecutivos de Apple lanzan el innovador AI Pin

Nueva York, NY.- Una empresa creada por dos exejecutivos de Apple, llamada Humane, lanzó el dispositivo AI Pin con Inteligencia Artificial que tiene la capacidad de grabar audio y video, llamar, grabar y hasta traducir.

Este dispositivo es considerado el primer paso para un mundo tecnológico sin pantalla. De hecho, el pin puede proyectar texto en la palma de la mano cuando la pone frente al aparato.

Los exejecutivos de Apple creadores de este pin son: Imran Chaudhri y Bethany Bongiorno. Adelantaron que el dispositivo tendrán un precio de $699, más una suscripción mensual de $24.

El dispositivo puede engancharse en la ropa magnéticamente. El mismo podría ser el próximo asistente personal, alimentado por la IA, usando una combinación de software y tecnología de GPT-4 de OpenIA.

This is the Humane Ai Pin https://t.co/ytUSGF3y55 pic.twitter.com/Zrcoaf49u7

— Humane (@Humane) November 9, 2023