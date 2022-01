Estados Unidos evalúa riesgos de seguridad de Alibaba

Washington, DC.- El gobierno de Estados Unidos enfoca una investigación en cómo la empresa asiática, Alibaba, almacena los datos de los consumidores, incluida la información personal y propiedad intelectual.

El propósito de esta investigación es también comprobar si el gobierno chino tiene acceso a estos datos. Así pues, la finalidad radica en revisar el riesgo para la seguridad nacional.

Posteriormente a los resultados de esta investigación los reguladores estadounidenses podrían forzar a Alibaba a tomar acciones al respecto. Es decir, Alibaba tendría que tomar acciones que protejan los datos sensibles de los usuarios.

