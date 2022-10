El USPS pretende aumentar precios de sellos

Washington, DC.- El United States Postal Service (USPS) anunció, este viernes, que pretende aumentar los precios de los sellos o estampillas postales Forever de primera clase, de 60 a 63 centavos de dólar con el propósito de compensar los costos por la inflación.

De esta forma, la USPS presentó un aviso del aumento que propuso ante la Comisión Reguladora Postal. Además, tiene la intención de que el aumento entre en vigencia a partir del 22 de enero de 2023.

Louis DeJoy, Director General de Correos de EE. UU., informó en agosto que la inflación influyó en los costos de USPS, excediendo su plan presupuestario para el año 2022, “en más de $1.000 millones.

Del mismo modo aclaró que no habrá cambios en la carta de una sola pieza y el precio fijo de la onza adicional. Sin embargo, los otros precios aumentarán, incluyendo el costo de una carta internacional en cinco centavos a $1.45.

USPS delivery performance remains steady through fall mailing season. First-Class Mail shows continued strong performance with 93.2 percent on time delivery. https://t.co/jvtm0wwmqV#DeliveringforAmerica pic.twitter.com/QG3PPHkF7M

— U.S. Postal Service (@USPS) September 26, 2022