Ciudad utiliza perros robots para patrullar las calles

Nueva York, NY.- Eric Adams, alcalde de Nueva York junto al New York Police Department (NYPD), presentaron los nuevos perros robots K5 que se sumarán a las labores policiales para patrullar y ayudar a mantener segura a «la ciudad que nunca duerme».

Entre estos robots está Digidog, un perro robot policía que fue retirado por el anterior alcalde, Bill de Blasio. Sin embargo, la ciudad compró dos Digidog más accesorios, como detector de gas por $750.000.

Además NYC alquilará otras dos tecnologías con el fin de hacer una prueba piloto que iniciará este verano por un monto de $1.750 al mes.

Keechant Sewell, comisionada de policía de NY, en una conferencia de prensa informó, «Hoy, estamos anunciando tres nuevas tecnologías policiales en la ciudad de Nueva York: el robot de seguridad autónomo K5, el robot Digidog y el accesorio StarChase GPS».

En este sentido, el mismo alcalde Eric Adams destacó, «Busco lo mejor para la ciudad. Y las tres (herramientas) que estamos lanzando hoy son solo el comienzo». además aprovechó para declararse un gran aficionado a las innovación tecnológicas.

.@NYPDnews has always been on the cutting edge of public safety. They upgrade, evaluate and innovate new ways to protect our city. Today we saw that in action in @TimesSquareNYC. https://t.co/T9JhptafL1

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 11, 2023