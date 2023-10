Cientos de pájaros cantores murieron tras estrellarse contra ventanales

Chicago, IL.- El inspector David Willard del McCormick Place Lakeside Center a orillas del lago en Chicago, se topó con una alfombra de cientos de pájaros cantores muertos, tras estrellarse contra los ventanales del centro.

Al menos 1.000 pájaros cantores murieron, que según los ornitólogos, puede responder a una confluencia letal de: condiciones migratorias óptimas, lluvia, luces a baja altura del centro y los muros a base de ventanales que aparentemente no alertan del peligro a las aves.

El ya jubilado y exdirector de la división de colecciones de aves del Chicago Field Museum, declaró que, «Parecía una alfombra de aves muertas en las ventanas allí». A pesar de sus 40 años de experiencia como responsable de incluir, administrar, preservar y catalogar una colección de 500.000 de aves, quedó muy sorprendido con la imagen mortal de las aves.

Continuó su relato Willard, «En una noche ordinaria, había de cero a 15 aves (muertas). Fue un acontecimiento impactante y atípico respecto a lo que hemos experimentado». Además continuó, «En 40 años de dar seguimiento a lo que ocurre en McCormick, jamás vimos nada ni remotamente de esa magnitud».

