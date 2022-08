Técnica de proteína de colágeno sustituye el implante de córnea

Charlotte, NC.- Un equipo de científicos desarrolló un implante de proteína de colágeno de piel de cerdo que se emula a la córnea humana, una técnica que fue capaz de devolver la visión a veinte personas con córneas enfermas, la mayoría eran ciegas antes del implante.

Según los autores se trata de «resultados prometedores que aportan esperanza a quienes padecen ceguera corneal y baja visión». Esta investigación conjunta por científicos de la Universidad de Linköping (LiU) y de la empresa LinkoCare Life Sciences AB, ambas en Suecia.

El trabajo se publica en Nature Biotechnology con el objetivo de proporcionar implantes de bioingeniería, como alternativa al trasplante de córneas humanas. Donaciones que progresivamente vienen escaseando en los países donde más se necesita.

Neil Lagali, de la LiU explicó en un comunicado, «Los resultados demuestran que es posible desarrollar un biomaterial que cumpla todos los criterios para ser utilizado como implante humano, que pueda producirse en masa y almacenarse hasta dos años y así llegar a más personas con problemas de visión».

Por el momento se calcula que 12.7 millones de personas en todo el mundo están ciegas a causa de sus córneas. Esta es la capa transparente más externa del ojo, por lo que su única manera de recuperar la visión es recibiendo un trasplante de córnea humano.

A @NatureBiotech paper presents a clinical study of a bioengineered cornea made of collagen that restores vision. The approach is potentially equally effective, safer, simpler and more broadly available than donor cornea transplantation. https://t.co/RmZdwCU2eV pic.twitter.com/hg4Xwwop07

— Nature Portfolio (@NaturePortfolio) August 13, 2022