Oxímetros de pulso menos precisos según raza y etnia

Washington, DC.- Un estudio de la revista Anesthesiology, concluyó que durante la pandemia del covid-19, los oxímetros de pulso se popularizaron ya que funcionan para leer el oxígeno en la sangre, pero dan resultados menos precisos en los hispanos y afroamericanos.

En este sentido, el estudio dejó en evidencia que la lectura de los oxímetros de pulso en personas de piel oscura suele ser menos acertada.

Por su parte, el Departamento de Anestesiología del The Mount Sinai Hospital de New York City, Garret Burnett, y participante en la investigación, precisó, «Se ha demostrado que hay discrepancias en el oxímetro de pulso a niveles más altos en pacientes de color».

Asimismo, el estudio deja en evidencia, «Éste es un problema con consecuencias potencialmente de largo alcance debido al papel vital que los oxímetros de pulso desempeñan en el cuidado moderno de la salud».

Pulse oximetry is amazing, but is it perfect? Research finds self-reported Black and Hispanic race/ethnicity is associated with a greater prevalence of intraoperative occult hypoxemia when compared to self-reported White race/ethnicity. https://t.co/vlWFG1l86N pic.twitter.com/BycW9drsVI

— Anesthesiology journal (@_Anesthesiology) April 18, 2022