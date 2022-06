Familia hispana lucha por trasplante para su hija y no ser deportados

Washington, DC.- El caso de una familia hispana que lucha por trasplante de la niña Julia Esponisa; y la carrera migratoria de María Sáenz y Nicolás Espinosa, no solo refleja notablemente los huecos significativos del sistema de inmigración del país. Sino también expone el complejo y costoso laberinto de la atención médica en EE. UU.

Asimismo, la niña Julia Espinosa de solo 11 años puede que no reciba trasplante de órganos por la burocracia migratoria que interpone el sistema de inmigración de Estados Unidos.

Julia Espinosa nació en Miami mientras sus padres tenían visas de estudiantes. Cuando nació se le diagnosticó un defecto congénito llamado vólvulo. Es decir, nación con el intestino delgado torcido. Los médicos la salvaron de extraerle gran parte del órgano.

Toda su vida la niña Julia solo come infusiones diarias de nutrientes meticulosamente elaborados. Dichos alimentos los ingiere por medio de un catéter intravenoso que tiene en su pecho.

“'This is a very good example of a broken system,' @MahsaKEsq said, noting that many more people are in less dramatic but similar situations. 'There’s just a lot of heartbreak that could easily be fixed with #immigration reform.'”https://t.co/SYKD12uBcO

— AILA (@AILANational) June 6, 2022