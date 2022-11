¡Increíble! Nacen mellizos de embriones congelados de hace 30 años

Knoxville, TN.- Un hito médico se concretó en Tennessee cuando nacieron unos mellizos a partir de dos embriones congelados desde hace 30 años, lo que supone los embriones congelados por más tiempo que concluyeron en un nacimiento exitoso.

Los bebés Lydia Ann y Timothy Ronald Ridgeway nacieron el pasado 31 de octubre. De acuerdo con los médicos, los embriones estuvieron congelados a unos -128 °C, en nitrogeno líquido desde el 12 de abril de 1992.

Por su parte, Rachel Ridgeway decidió adoptar estos embriones congelados a lo que el padre de Rachel, Philip Ridgeway, expresó que era «alucinante».

El récord anterior lo tenía Molly Gibson, que nació en el año 2020, un embrión que tenía congelado al menos 27 años. Del mismo modo, estos embriones mellizos fueron creados para una pareja casada anónima mediante fertilización in vitro.

