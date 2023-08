Dramático aumento de muertes de niños estadounidenses por armas de fuego

Washington, DC.- Un estudio de la American Academy of Pediatrics (AAP) reveló la dramática conclusión sobre la cifra récord de muertes de niños por armas de fuego en Estados Unidos para el año 2021.

Estos números provienen de la base de datos de mortalidad de las Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Concluyendo que la violencia armada de Estados Unidos es la principal causa de muerte de los niños estadounidenses desde el 2020.

De acuerdo con el estudio de la AAP, 4.752 niños murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego en 2021. Este es el último dato disponible, en contraste con los 4.368 del año 2020 o los 3.390 del 2019.

Por ejemplo, la pediatra de Carolina del Sur e investigadora en prevención de la violencia, Annie Andrews opinó, «nunca imaginé que cuidaría de tantos niños con agujeros de bala», a pesar de que no participó en el estudio.

