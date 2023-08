No se puede prohibir a consumidores de drogas poseer armas de fuego

Nueva Orleans, MS.- Un panel de tres jueces de un tribunal de apelaciones sentenció la inconstitucionalidad de una ley de hace décadas que prohibía a los consumidores de drogas ilegales poseer armas de fuego, en la aplicación al caso de Patrick Daniels, un consumidor de marihuana, condenado en virtud de esta ley.

La United States Court of Appeals for the Fifth Circuit con base en New Orleans determinó que la ley en cuestión violaba el derecho de un hombre a «tener y portar armas», en virtud de la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Ver más: Hijo de presidente Biden podría cumplir de 12 a 18 meses en prisión

En este sentido, Patrick Daniels fue condenado por poseer una pistola corta y un rifle semiautomático dentro de su vehículo, junto a unas colillas de cigarrillos de marihuana, en una parada de rutina policial.

No se puede prohibir que un consumidor de drogas posea armas de fuego, dictamina un tribunal de Estados Unidos

Por su parte, la United States Drug Enforcement Administration (DEA), no administró pruebas de drogas, pese a que el implicado Daniels admitió que era consumidor ocasional de marihuana. Hecho, prohibido por la ley federal, por lo que fue condenado a casi cuatro años de prisión.

Simultáneamente al caso del ciudadano Daniels, la Corte Suprema declaró por primera vez, en junio de 2022, que la Segunda Enmienda protege el derecho de un individuo a portar un arma de fuego en público, con la finalidad de defensa personal.

Al mismo tiempo, la New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen anunció una prueba para evaluar las leyes de armas de fuego. Esta mencionaba que las restricciones deben ser, «consistentes con la tradición histórica de regulación de armas de fuego de esta nación».

Ver más: Los Ángeles limita las «armas fantasmas» o ghost guns

Finalmente, el juez de circuito Jerry Smith, dijo que la decisión significaba que el estatuto no era válido según el caso de Daniels. De esta manera explicó, «En resumen, nuestra historia y tradición pueden respaldar algunos límites al derecho de una persona intoxicada a portar un arma. Pero no justifica desarmar a un ciudadano sobrio basándose exclusivamente en su consumo de drogas en el pasado».

Video: Más de 1400 mujeres y niños son victimas de Trata