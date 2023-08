Tasa de suicidio en Estados Unidos llegó a cifra récord

Washington, DC.- Los datos oficiales de Estados Unidos mostraron que la tasa de suicidio en el país, llegó a un récord de 49.000 registros en 2022, lo que representa un 2.6% más con respecto al 2021.

De acuerdo con las cifras de la U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), más del 50% de la tasa de suicidios en Estados Unidos involucró armas de fuego.

En este sentido, Xavier Becerra, U.S. Secretary of Health and Human Services (HHS) en un comunicado expresó, «Nueve de cada 10 estadounidenses creen que Estados Unidos se enfrenta a una crisis de salud mental. Los nuevos datos de muerte por suicidio informados por los CDC ilustran por qué».

Al mismo tiempo, Becerra añadió que existe la falsa creencia de que pedir ayuda es sinónimo de debilidad.

Let's normalize asking for help. You don't have to go through it alone.

If you ever need someone to talk to, don't hesitate to text the Lifeline at 988. We're here for you 🫶

🎨: @withbrightside on Instagram pic.twitter.com/eqa4F2O27D

— 988 Suicide & Crisis Lifeline (@988Lifeline) August 10, 2023