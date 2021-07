Bill de Blasio, alcalde de NY pide a empleados de salud q se vacunen

Nueva York, NY.- El alcalde de NY, Bill de Blasio, anunciará sobre la decisión, que entrará en vigencia en agosto y que llega cuando se está registrando en todo EE.UU. un aumento de casos de coronavirus con el avance de la variante delta.

Se trata de una medida que obligará a los trabajadores de sus centros médicos y hospitales públicos a vacunarse o a hacerse pruebas de coronavirus cada semana.

Una medida con que se busca mitigar el hecho de que alrededor de un tercio de los sanitarios de la metrópolis no han sido inoculados.

Se trataría de la primera medida que impondría de Blasio que exigiría a funcionarios de la ciudad demostrar que están vacunados o entregar una prueba negativa reciente de covid-19.

Beginning in August, all @NYCHealthSystem staff and @NYCHealthy clinical workers must show proof of a #COVID19 vaccine or a weekly negative COVID test. Join us at City Hall for more.

