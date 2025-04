Gobierno de Maduro exige respuesta del recurso «habeas corpus»

Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro solicitó al Tribunal Supremo de El Salvador pronunciarse por los recursos de habeas corpus introducidos para los migrantes que fueron deportados desde Estados Unidos a ese país.

En rueda de prensa el fiscal general del gobierno de Maduro, Tarek William Saab, exigió “un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en función de ese habeas corpus, no pueden engavetarlo porque ya es público, notorio y comunicacional que ese habeas corpus fue introducido, no pueden decir que no existe”.

Exigen la liberación de los venezolanos detenidos en El Salvador

De la misma manera, sostuvo que los recursos introducidos por los abogados venezolanos “está en manos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña”.

Ver más: Kristi Noem desde la cárcel de El Salvador amenazó a los indocumentados

Asimismo, el funcionario del gobierno de Maduro exigió que “sea aprobado”.

Por último, Saab afirmó que la administración de Nicolás Maduro, busca principalmente es la libertad de los migrantes venezolanos que han sido detenidos en las últimas semanas el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Datos de interés

Es de recordar, que en días pasados un grupo de abogados presentaron un recurso de habeas corpus ante la CSJ, en los que solicitan la liberación de un grupo de venezolanos que fueron trasladados desde Estados Unidos a la cárcel de El Salvador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio Público Venezuela🇻🇪 (@mpublicove)

Video: Polémica por deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros