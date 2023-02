Reapertura de Machu Picchu a turistas tras cierre por disturbios

Cusco, Perú.- La mayor atracción turística de Perú y América del Sur, la ciudadela Inca de Machu Picchu, anunció la reapertura de sus instalaciones a los visitantes nacionales y extranjeros, este miércoles 15 de febrero tras varias semanas de cierre por una ola de disturbios.

Las protestas fueron originadas por las consecuencias del autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Varias provincias de Perú quedaron sumergidas en protestas violentas con consignas políticas inviables.

De este modo, muchos turistas quedaron varados en los Andes peruanos en diciembre, obligando a las autoridades de Cusco a evacuar y cerrar el Machu Picchu. Como consecuencia también los trenes dejaron de circular entre el Cusco y sus estaciones que tienen como destino Aguas Calientes.

La reapertura del Machu Picchu se concretó bajo un acuerdo entre las empresas turísticas, autoridades y líderes comunitarios, con la finalidad de garantizar la seguridad dentro de las instalaciones, las rutas turísticas y servicios de transporte.

Peru’s Machu Picchu has reopened after closing nearly a month ago amid antigovernment protests, the culture ministry says. https://t.co/LWxpQ3fqFG

— NBC News World (@NBCNewsWorld) February 16, 2023