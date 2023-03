Peculiar invitación del presidente Bukele a vivir en El Salvador

San Salvador, El Salvador.- El presidente salvadoreño, Nayib Bukele en una publicación en Twitter, animó a las personas a vivir en El Salvador, en una particular invitación donde emula a la tradicional «familia estadounidense», viendo televisión a mediados del siglo XX.

En la imagen se puede apreciar a toda una familia generacional, es decir, abuelos, padres e hijos. Además, estuvo titulado en inglés, «Move to El Salvador. The New Land of the free».

Más abajo, continuó la imagen emulando los colores y estilo de una época de oro estadounidense:

No fentanyl crisis

No shootings

No lootings

Lowest crime rate in the Americas USD and Bitcoin as legal tenders

No currency conversions

Great coffee

Great weather

Great beaches

En español, la publicación del presidente Bukele argumenta, casi comparando con la actualidad de Estados Unidos, que no hay crisis de fentanilo. Además enumera, no tiroteos masivos, no saqueos, Bitcoin y dólares como monedas de curso legal, gran café, agua y playas.

Recientemente, Bukele inauguró una de las cárceles más grandes de Latinoamérica, con una capacidad de más de 40.000 presos. Sin embargo, para el mes de enero, apenas terminó el Miss Universo 2022, Bukele en un video promocional, anunció que El Salvador será la próxima sede del Miss Universo 2023.

Por otro lado, el presidente salvadoreño dijo que enviará un proyecto de ley al Congreso del país para que se eliminen los impuestos sobre las innovaciones tecnológicas. Estos incluyen ingresos, propiedad, ganancias de capital y aranceles de importación. Esfuerzo que tiene el propósito de atraer a empresas tecnológicas para que establezcan operaciones en El Salvador.

Finalmente, la organización salvadoreña de derechos humanos Cristosal registró 3.344 casos de abuso de DD. HH., en los primeros 11 meses del estado de emergencia. En su mayoría las denuncias de abusos radican en arrestos arbitrarios, y en parte, los familiares de las «víctimas» alegan que los jóvenes son detenidos por su apariencia o porque viven en barrios de bajos ingresos.

