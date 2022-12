Moscú denuncia que dron ucraniano provocó explosión en base

Kyiv, Ucrania.- Un dron, aparentemente, ucraniano penetró cientos de kilómetros en el espacio aéreo de Rusia provocando una explosión mortal en la base principal de los bombarderos estratégicos de Moscú.

En este sentido, Moscú precisó este lunes que había derribado este dron estrellándose en la base aérea de Engels, donde murieron tres miembros del servicio. Por el momento, Ucrania no ha declarado al respecto como es habitual en accidentes en territorio ruso.

Por su parte, la principal base de los bombarderos que Moscú viene utilizando en los últimos meses para atacar objetivos civiles de Ucrania, está a cientos de millas de la frontera ucraniana.

De este modo, estos aviones también están diseñados para lanzar misiles con capacidad nuclear. El mismo funciona como estrategia de disuasión estratégica, a largo plazo, de Rusia.

