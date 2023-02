Vea los índices de corrupción en Latinoamérica

Berlín, Alemania.- El índice de corrupción de Transparencia Internacional determinó que en Latinoamérica abunda la corrupción, impulsado por el crimen organizado en las instituciones públicas, el abuso contra los derechos humanos y la apropiación de las élites políticas y económicas de los bienes de los pueblos.

Por ejemplo, países como Guatemala, Nicaragua y Cuba resaltan por alcanzar mínimos históricos. Hay que tomar en cuenta que el Índice de Percepción de la Corrupción anual de Transparency International califica a los países según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100.

Ver más: Tribunal de Guatemala sentenció a expresidente por corrupción

El promedio que ocupó Latinoamérica según este reporte fue de 43. Frente a esto, Delia Ferreira Rubio, directora de Transparencia Internacional explicó, «Los gobiernos débiles no logran detener las redes criminales, el conflicto social y la violencia, y algunos exacerban las amenazas a los derechos humanos al concentrar el poder en nombre de la lucha contra la inseguridad».

De acuerdo con el informe, en Latinoamérica países como Nicaragua y Venezuela ocupan los lugares más bajos, empujados por el profundo deterioro de sus instituciones públicas. Las mismas están lideradas por redes criminales que contribuyen, enormemente, a los altos índices de corrupción.

🔵 #CPI2022: We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against corruption.

Check out your country’s score! ➡️ https://t.co/rqJYDMyn7Z pic.twitter.com/UrPws0blGG

— Transparency International (@anticorruption) January 31, 2023