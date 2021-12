Falleció premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu

Ciudad del Cabo, Sudáfrica. – El premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, falleció a sus 90 años al suroeste de la Ciudad del Cabo, y fue homenajeado por personalidades de Sudáfrica, del continente africano y el mundo entero.

En un comunicado, Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, anunció a primera hora su muerte, «La muerte del arzobispo emérito Desmond Tutu es otro capítulo de pérdida en el adiós de nuestra nación a una generación de destacados sudafricanos que nos legaron una Sudáfrica liberada».

Además, enalteció, «patriota sin igual» y un «hombre de un intelecto extraordinario. Que siempre mantuvo su integridad frente a las fuerzas del sistema de segregación racista del «apartheid».

Por su parte, también la Anglican Church of Southern Africa y la Fundación Desmond & Leah Tutu, expresaron la trágica noticia destacando su fe religiosa aunado a su reconocida lucha por la justicia del mundo.

Sad news. Desmond Tutu has passed away aged 90. He was awarded the

Nobel Peace Prize 1984 "for his role as a unifying leader figure in the non-violent campaign to resolve the problem of apartheid in South Africa.”

Learn more about his work:https://t.co/icmz7GepLz

— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 26, 2021