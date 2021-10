Abdulrazak Gurnah de refugiado en 1960 a Premio Nobel de Literatura 2021

Estocolmo, Suecia.- El escritor tanzano Abdulrazak Gurnah fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura 2021, según anunció el secretario permanente de la Academia Sueca, Mats Malm, en la sede de la institución en Estocolmo.

El jurado del galardón destacó su «interés en los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados y su relación con culturas y continentes».

Abdulrazak Gurnah nació en 1948 y creció en la isla de Zanzíbar (Tanzania), pero llegó como refugiado a Inglaterra a finales de la década de 1960 huyendo del régimen que Abeid Karume instauró en su país de origen.

El ahora Nobel de Literatura 2021, hasta su reciente jubilación, fue profesor de literatura inglesa y poscolonial en la Universidad de Kent, en Canterbury (Reino Unido), centrándose principalmente en escritores como Wole Soyinka, Ngũgĩ wa Thiong’o y Salman Rushdie.

A lo largo de su trayectoria, Gurnah ha publicado diez novelas (las más conocidas son ‘Paradise’, que estuvo nominada al premio Booker, ‘By the Sea’ y ‘Desertion’) y varios libros de relatos.

El tema de la perturbación del refugiado recorre toda su obra. Comenzó a escribir a los 21 años en el exilio en inglés y, aunque el suajili era su lengua materna, se decantó por el inglés como herramienta literaria.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021