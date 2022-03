Estados Unidos duda de Rusia y amenaza «militarmente»

Nueva York, NY.- La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Linda Thomas-Greenfield, puso en tela de juicio la voluntad pacífica del gobierno de Rusia para lograr acuerdos de cese al fuego con Ucrania.

En este sentido, Thomas-Greenfield precisó, «Las negociaciones parecen ser unilaterales. Los rusos no se han inclinado por ninguna posibilidad de una solución negociada y diplomática«.

No obstante, la representante de Estados Unidos también expresó que su país respalda, categóricamente, los intentos de Kiev para negociar el fin del conflicto. Sin embargo, subrayó que Moscú no está en la misma síntonia.

Además, hizo la analogía donde recordó que es el mismo contexto previo a la invasión de Ucrania cuando hubo contactos entre Moscú y Washington. De esta manera, aclaró que los término de las concesiones del gobierno de Volodymyr Zelensky es algo que corresponde a los ucranianos.

Discussed with President of the 🇪🇺 Council Charles Michel @eucopresident further support to 🇺🇦 in countering 🇷🇺 aggression, strengthening the anti-war coalition, prospects for restoring peace in 🇺🇦. Special attention was paid to our movement towards membership in the #EU.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022