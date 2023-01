Estado de máxima alerta tras atentado en Jerusalén

Jerusalén, Israel.- Un nuevo atentado se perpetró en el barrio palestino de Silwan, cerca de la Ciudad Vieja, en Jerusalén dejó dos personas heridas de acuerdo con el servicio de emergencia Magen David Adom (MDA) un equivalente israelí a la Cruz Roja, a solo 24 horas de un atentado que dejó sieten personas asesinadas frente a una sinagoga.

Un portavoz de la MDA explicó, «Un hombre de 23 años está en estado grave y un hombre de 47 años en estado de moderada gravedad, con heridas de bala en la parte superior del cuerpo».

En este sentido, el cuerpo de rescate describió el lamentable atentado como «ataque terrorista a bala». El cuerpo recibió la llamada de emergencia a las 10:42 horas (08:42 GMT).

Asimismo, el comunicado oficial de la MDA, Fadi Dekidek precisó que las víctimas estaban, «totalmente conscientes». Del mismo modo, la prensa local detalló que los lesionados responden a un padre 47 años y su hijo de 23 años de edad.

