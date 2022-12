Decisión de facilitar ley de eutanasia en Canadá genera polémica

Toronto, Canadá.- El Parlamento de Canadá extenderá un proyecto de ley de eutanasia a aquellos pacientes con problemas mentales o económicos, impulsada en su mayoría por la agenda progresista del partido del primer ministro Justin Trudeau.

El pasado 27 de noviembre la administración de Justin Trudeau aprobó la extensión de la ley asistencia médica para morir (MAID). Esta permite aplicarse a casos de problemas mentales como la depresión; y a problemas económicos como quedarse sin vivienda.

Ver más: Población mundial para este noviembre 2022

De manera que, a partir del mes de marzo del 2023 cualquier persona con estas características podrá ampararse en el sistema de Public Health Agency of Canada y solicitar la MAID. Ley que por ahora únicamente es aplicable a pacientes graves con problemas de salud que no tengan recuperación.

Por el momento los canadienses dependientes del Sistema de Salud Público financiado por el gobierno, están gravemente afectados por la escasez de médicos y medicamentos. A menudo, estos pacientes son remitidos a clínicas privadas, que al mismo tiempo son subsidiadas, resultando en largos tiempos de espera.

There’s often really only one thing standing between your sensitive information and criminals: your password. Here are some tips on creating a secure password: https://t.co/uvfcsww1KS #GetCyberSafe pic.twitter.com/laTcyYSHHz

— Public Safety Canada (@Safety_Canada) November 14, 2022