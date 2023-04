Dalai Lama se disculpa por pedir a niño que chupara su lengua

Dharamsala, India.- El Dalai Lama ofreció sus disculpas por un lamentable y polémico hecho que se hizo viral en las redes sociales donde se muestra besando a un niño en los labios.

En un comunicado publicado en el sitio web oficial del líder espiritual tibetano lamentó el incidente y expresó, «disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo, por el daño que sus palabras pudieran haber causado».

El hecho ocurrió el domingo 9 de abril en un evento público en el templo Tsuglakhang de Dharamsala. Y mientras el máximo líder tibetano escuchaba preguntas del público, el niño le preguntó si podía darle un abrazo.

Sin dudarlo, el Dalai Lama invitó al niño al escenario donde estaba sentado. Estando aquí le señala su mejilla, por lo que el niño lo besa e inmediatamente lo abraza. Inesperadamente, el Premio Nobel de la Paz de 1989 le pidió que lo besara en los labios.

The Dalai Lama is clearly pedo inclined.

He wrote a statement (in third person) after we posted the clip below. https://t.co/7JC5Q6Fgqh pic.twitter.com/OXYu4cyJVX

— Stew Peters (@realstewpeters) April 10, 2023