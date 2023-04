Abril, Mes de la Prevención del Abuso Infantil en NC

Charlotte, NC.- El gobernador Roy Cooper declaró abril como el Mes de la Prevención del Abuso Infantil en Carolina del Norte.

El tema de la campaña estatal CAP Month de este año es «Cuidando la Infancia Positiva: Construyendo la Prevención en Asociación», señala un comunicado del Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés).

El Mes de la Prevención del Abuso Infantil es un momento en que las organizaciones, las empresas, los grupos comunitarios, las comunidades religiosas y otros se unen para resaltar la importancia de crear sistemas y apoyar estrategias comprobadas que pongan a los niños y las familias en primer lugar.

Recognizing the role everyone plays in helping North Carolina’s children reach their untapped potential, @NC_Governor declared April as Child Abuse Prevention Month.

Read More: https://t.co/tnMJlS0JYP pic.twitter.com/IDudDSsrY3

— NCDHHS (@ncdhhs) March 29, 2023