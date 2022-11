Biden extiende decreto de emergencia nacional contra Nicaragua

Managua, Nicaragua.- El presidente Biden extendió un decreto de emergencia nacional sobre el contexto de Nicaragua debido a que representa «una amenaza inusual» a la seguridad de los Estados Unidos, de acuerdo se expresó en una carta enviada al Congreso este jueves.

En este sentido, Biden explica en esta carta que la situación de Nicaragua bajo el liderazgo de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta de este país, Rosario Murillo, «continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos».

De esta forma, Biden recordó la «respuesta violenta» a las protestas que iniciaron en abril de 2018. Frente a esto, Biden dijo «el continuo desmantelamiento y debilitamiento sistemáticos de las instituciones democráticas y el estado de derecho». Además del «uso de la violencia indiscriminada y las tácticas represivas contra los civiles» y la corrupción que conduce a la desestabilización de la economía».

Notice on the Continuation of the National Emergency With Respect to the Situation in Nicaragua https://t.co/TuV1wFaCmY

— Presidential Actions (@BidenExecOrders) November 10, 2022