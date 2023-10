Ataque aéreo a hospital en Gaza dejó cientos de muertos

Gaza, Israel.- Las autoridades palestinas denunciaron que un ataque aéreo de Israel al hospital Al-Ahli al-Arabi en Gaza, dejó al menos 500 personas muertas, el martes 17 de octubre, pero el Ejército Israelí respondió atribuyéndole este ataque a un lanzamiento fallido de un cohete del grupo islamista Hamás.

Este ataque que aún no tiene un responsable declarado se da en medio de una visita del presidente Biden a Israel, con el fin de mostrar su completo apoyo en contra del grupo islamista de Hamás.

Ver más: Ejército de Israel confirma la muerte de varios dirigentes de Hamás

Mai Alkaila, Health Minister of Palestine acusó directamente a Israel por el ataque etiquetándolo de «masacre». Por su lado distintos funcionarios divagan entre las cifras de fallecidos que rondan entre 300 y 500 personas.

Daoud Shehab, portavoz de la Yihad Islámica reaccionó a las acusaciones de Israel, «Esto es una mentira y una invención, es completamente incorrecto. La ocupación está tratando de encubrir el horrible crimen y la masacre que cometieron contra civiles».

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza. pic.twitter.com/Kf5xJazSap

— Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023