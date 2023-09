Arrestos por tráfico de cubanos para luchar por Rusia en Ucrania

La Habana, Cuba.- Autoridades cubanas anunciaron que arrestaron a 17 personas por cargos inherentes con una red de traficantes de personas, que supuestamente reclutaba jóvenes cubanos para luchar por el ejército ruso en el frente de la invasión a Ucrania.

A principios de semana, Cuba se pronunció revelando que las autoridades estaban investigando para «neutralizar y desmantelar» la supuesta red. Se dice que la red opera dentro del territorio cubano y ruso.

El jueves 7 de septiembre, en un programa de televisión, César Rodríguez, coronel del Ministerio del Interior de Cuba expresó, «Como resultado de las investigaciones, hasta el momento han sido arrestadas 17 personas, entre ellas el organizador interno de estas actividades».

No obstante, el funcionario del régimen cubano, Rodríguez no nombró a ninguno de los acusados de participar en la red. No obstante, destacó que el líder depende de dos miembros que vivían en la isla, que cumplía con la función de reclutar cubanos para luchar a sueldo en nombre de Rusia.

✍️| #Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. Está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo.https://t.co/yvujWSLtwj — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) September 5, 2023

Asimismo, el fiscal José Luis Reyes dijo que los involucrados podrían ser castigados con hasta 30 años de prisión, cadena perpetua o pena de muerte.

La pena iría anclada a la gravedad y el tipo de delitos. Los mismos podrían ir desde la trata de personas, la lucha como mercenarios y hostilidad, hasta acción contra un Estado extranjero.

Al mismo tiempo, Cuba precisó que no forma parte de la guerra en Ucrania, además rechaza el uso de sus ciudadanos como mercenarios. Además, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto que permite que extranjeros puedan alistarse al ejército ruso.

Parte de los beneficios de Rusia es ofrecer la ciudadanía mediante un procedimiento rápido. Finalmente, para nadie es un secreto los lazos «ideológicos» entre Rusia y la Cuba comunista, y lo que representa Rusia para los inmigrantes cubanos como un destino para huir del estancamiento económico de la isla provocado por un estado fallido por más de seis décadas.

