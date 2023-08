Xilacina, «tranq» o «droga zombi» pudre la piel de los consumidores

Philadelphia, PA.- Adictos con más frecuencia usan la xilacina, también conocida como «tranq» o «droga zombi» en Kensington, Philadelphia, considerado un sedante veterinario que se mezcla con otras drogas como el destructivo fentanilo y la heroína, causando rápidos y destructivos daños como la necrosis y putrefacción del tejido cutáneo.

En este sentido, tanto las autoridades de Philadelphia como en todo Estados Unidos están más alertados sobre la propagación de esta violenta droga. De hecho, videos que circulan por redes sociales muestran las infecciones de tejidos blandos y úlceras cutáneas causadas por esta droga.

Las perturbadoras imágenes de hombres y mujeres doblados sobre sí mismos, dando la impresión de estar dormidos de pie, tambaleándose, temblando y con apariencia mortal son compartidos en redes por lo impactante de los efectos de esta poderosa droga.

The New York Times, calificó a este barrio de Kensington, Philadelphia como el «Walmart de la heroína». Esto debido a que los consumidores de drogas, en su mayoría personas sin hogar, asisten a este lugar para abastecerse de estos opioides.

El fentanilo es un poderoso analgésico entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina. Para el año 2021, el Department of Public Health of Philadelphia precisó que el 77% de las muertes por sobredosis en su área están relacionadas con el fentanilo.

Have you seen these videos of a so-called "zombie drug" gaining popularity in the United States?

The @France24_en Observers team found out where they were filmed and what's really going on. 1/ #F24pic.twitter.com/8LpcC8cxI3

— The Observers (@Observers) August 4, 2023