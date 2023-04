Hushabye Nursery: guardería de bebés adictos a drogas

Phoenix, AZ.- Una guardería en la ciudad de Phoenix, en Arizona cuida a los bebés recién nacidos adictos a drogas que sus madres usaron durante el embarazo, técnicamente conocidos como Neonatal Abstinence Syndrome (NAS).

El centro que trata a los bebés con síndrome de abstinencia neonatal tiene que lidiar con algunos de los síntomas en los niños adictos: temblar sin control, apretar sus músculos y jadear para respirar.

Ver más: Estados Unidos batalla contra la xilacina: la «droga zombie»

Tara Sundem, directora ejecutiva de Hushabye Nursery, respondió a una entrevista, «Cuando ves a un bebé retraerse, nunca, nunca, nunca lo olvidas».

Los bebés que nacen con NAS suelen anhelar la oscuridad que asocian con la calma del útero. Por esta razón, el centro Hushabye cuenta con habitaciones que están -intencionalmente- oscuras, protegidas de la luz brillante y la conmoción.

Are you the father of a substance exposed baby? We’ve created a group just for dads to come and find support. This free-of-charge group takes place virtually, every Thursday at 6:30 p.m. Please call or text 480-628-7500 to register for the next meeting! pic.twitter.com/GwucVLRx7p

— HushabyeNursery (@HushabyeNursery) April 20, 2023