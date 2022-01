Vea la posible causa de mortal incendio en El Bronx

Nueva York, NY.- El jefe del cuerpo de bomberos de Nueva York, Dan Nigro, informó en una rueda de prensa que, la hipótesis más probable del mortal incendio en El Bronx tuvo su origen en una estufa eléctrica que prendió fuego y se esparció rápidamente.

De la misma forma, Nigro calificó a este mortal incendio como el más grave de la historia reciente de Nueva York. Cifras oficiales, hasta ahora enumeran 19 muertos, incluido nueve niños.

Por otro lado, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams informó que entre las víctimas podría haber personas originarias de Gambia. Debido a que en el Bronx esta comunidad africana es mayoritaria. Además, prometió que se respetarán sus tradiciones y rituales musulmanes.

Updates from @calfarrell on today's tragic five-alarm fire in the #Bronx.🧵

NYC Emergency Management and its partner agencies are working together to assist to help the families impacted.

A reception center was set up today at MS 391 for those affected by the fire. pic.twitter.com/CEZhtJDoSF

— NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) January 9, 2022