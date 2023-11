¿Trump se estará en el tercer debate republicano?

Washington, DC.- Un tercer debate republicano se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de noviembre, que tiene programado enfrentar a los candidatos en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts of Miami-Dade County, entre las 8 pm y las 10 pm (0100 a 0300 GMT).

Hay que considerar que tanto el expresidente Trump como el gobernador de Florida, Ron Desantis están como una casa en Florida. Otro dato es que ambos candidatos republicanos lideran las encuestas, en ese mismo orden.

Florida, hoy inclinada hacia los conservadores, fue el escenario del debate republicano en marzo. Aunque desempeñó un papel crucial en las elecciones anteriores, es menos importante que las contiendas en Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur, programadas para enero y febrero.

¿Cuándo es el tercer debate republicano y quiénes son los candidatos?

Los candidatos para clasificar al debate deben recibir al menos el 4% en dos encuestas nacionales, o en su defecto el 4% en una encuesta nacional, así como un 4% en una encuesta en dos «Estados tempranos».

Los «Estados tempranos» están conformados por Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur. Son considerados tempranos por estar entre los primeros en celebrar concursos de nominaciones.

No obstante, el Republican National Committee establece algunos requisitos para que las encuestas sean válidas. Adicionalmente, deben presentarse después del 1 de septiembre.

Candidatos convocados para el tercer debate republicano

Gobernador de Florida, Ron DeSantis

Ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley

Empresario tecnológico Vivek Ramaswamy

Ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie

Senador estadounidense de Carolina del Sur, Tim Scott

Gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum

¿Donald Trump estará?

Trump ha optado por no participar en los dos primeros debates, enviando un mensaje de superioridad muy claro. Este mensaje triunfador lo hace un ganador para enfrentarse ante el actual presidente Biden.

Claro está que Trump está muy bien documentado, pues su administración como presidente precede cuál es una forma de gerenciar al país. Sin embargo, los candidatos republicanos que van a debate, enfocan parte de su narrativa en atacar a Trump, lo que los hace ver desesperados y peleando contra el humo.

