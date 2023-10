Trump fue acusado por fraude en el Tribunal de Nueva York

Nueva York, NY.- El expresidente y candidato republicano por la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump llegó el lunes 2 de octubre al Tribunal de Nueva York, dando inicio al juicio civil en su contra por un supuesto fraude continuado donde cosechó más de mil millones de dólares en fraude.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Trump fue acusado por la Fiscalía del estado de Nueva York. Asimismo, Trump advirtió que los argumentos orales con el objetivo de limpiar su nombre y reputación, pero no entró por la escalinata principal para evadir a los medios, entrando por la entrada lateral de la Fiscalía de NYC.

Aproximadamente, a las 13:30 GMT el expresidente Trump entró al edificio judicial junto a sus hijos Eric, Donald Jr., y otros socios acusados de inflar, artificialmente, el valor de los activos de la empresa para poder obtener ganancias económicas ficticias.

Una vez dentro del tribunal Trump resaltó a los medios que esta acción legal es una «continuación de la caza de brujas» en su contra. Además, consideró este hecho como un engaño reafirmando su defensa en sus declaraciones financieras sometidas a auditorías.

