Tirador de Michigan State University dejó tres víctimas mortales

East Lansing, Michigan.- Un tirador abrió fuego este lunes 13 de febrero por la noche en el campus principal de la Michigan State University dejando tres víctimas mortales y cinco heridos que inmediatamente se desprendió una búsqueda del sospechoso que duró horas.

De acuerdo con el Michigan State Police el tirador sospechoso de 43 años de edad, no tenía ningún vínculo aparente con la universidad. Por lo que no se ha descubierto el verdadero motivo de este tiroteo a unas 90 millas al noroeste de Detroit.

Chris Rozman, subjefe interino de la policía universitaria declaró a los medios que se realizaron disparos en dos lugares. Inicialmente en un edificio académico llamado Berkey Hall, y en el edificio Union Michigan State University (MSU).

La balacera empezó pasadas las 20.00 horas (01:00 GMT), y ya cuando la policía entró al campus encontró víctimas en ambos lugares. Esto según el subjefe Rozman en una sesión informativa televisada a los periodistas.

🚨UDPATE MSU SHOOTING:🚨Suspect in the MSU shooting confirmed deceased. The shelter in place at MSU has been lifted and there is no longer a threat to the community. Final briefing at 1:30 am. pic.twitter.com/sLMMAm1uzF

— MSP First District (@MSPFirstDist) February 14, 2023