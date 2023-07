¿Problemas para identificar dólares falsos? Cash Assist es la solución

Nueva York, NY.- La Reserva Federal (Fed) recientemente lanzó una aplicación móvil, Cash Assist para detectar si los billetes de dólares son falsos o válidos reconociendo las medidas de seguridad incluidas en cada emisión, por medio de la cámara del smartphone.

Con esta iniciativa la Fed quiere proveer a los particulares y comerciantes de una herramienta para detectar la autenticidad de los billetes de dólares.

La app Cash Assist es un asistente esencial para cajeros, comerciantes y cualquier empleado que maneje dólares en efectivo. De acuerdo con la U.S. Currency Education Program, apéndice de la Fed, la app está disponible para Android y en la Apple Store para iOS. Por ahora la app solo está en inglés.

La app Cash Assist con su revolucionario «Detector de denominación» permite a los usuarios detectar la autenticación de los billetes emitidos por la Reserva Federal. Solo con la cámara del smartphone, se captura una imagen del billete.

The Cash Assist mobile app has a “Denomination Detector” that uses a smartphone’s camera to identify the denomination of the bill you are trying to authenticate. Download the app today: https://t.co/673fiyMfIN. pic.twitter.com/zLDMwVtXAK

— U.S. Currency (@uscurrency) June 28, 2023