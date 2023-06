CBP One suspende citas de asilo en Laredo

Ciudad de México, México.- El sitio web CBP One dejó de mostrar a la ciudad de Laredo, como opción para la solicitud de citas de asilo en Estados Unidos, lo que supone un gran inconveniente para los migrantes que están en este peligroso cruce entre Texas y México.

Sin duda alguna, muchos migrantes han enfrentado situaciones de extorsión y secuestros en esta región mexicana. Sin embargo, la U.S. Customs and Border Protection (CBP), no se ha pronunciado al respecto.

Por su parte, los defensores de los inmigrantes en la ciudad de México, Nuevo Laredo, confirman que la suspensión de este beneficio es un hecho. Supuestamente, un funcionario consular de EE. UU., hizo pública esta noticia.

CBP One suspende citas de asilo en ciudad fronteriza de Texas, Laredo tras informes de extorsión

Del mismo modo, estos grupos pro inmigrantes, a los que se suman algunos demócratas, sostienen que los inmigrantes no deberían estar, prácticamente, obligados a esperar respuesta de Estados Unidos en las peligrosas condiciones del norte de México.

Our May 2023 @StraussCenter report on asylum processing is out and it documents what the border looks like in the days following Title 42's expiration. Here's the (somewhat technical) overview:https://t.co/OE95V3h89W pic.twitter.com/ZOI3EJjvwO — Stephanie Leutert (@Sleutert) June 1, 2023

De hecho, se estima que la demanda diaria de citas de la app CBP One, supera los 1250 solicitudes.

The #StraussCAMPI Asylum Processing May 2023 report was recently cited in The New York Times, providing essential context on overcrowded migrant shelters along the U.S.-Mexico border & its tragic consequences for migrants. Read the article: https://t.co/CVWPbUDfPt

cc: @Sleutert — Strauss Center (@StraussCenter) June 5, 2023

Se ha denunciado que grupos criminales en Nuevo Laredo exigen pagos a los inmigrantes que tienen el objetivo de ir al puerto de entrada a Estados Unidos. Independientemente de si poseen citas por la app CBP One o no, de acuerdo con un informe reciente del The Strauss Center for International Security and Law en Austin, Texas.

Adicionalmente, Human Rights First documentó más de 13.000 informes que describen ataques violentos contra inmigrantes en el país mexicano entre 2021 y 2022.

