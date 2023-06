ONU apoya a organismo de control mundial de IA

Nueva York, NY.- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respaldó ampliamente, la propuesta de ejecutivos de Inteligencia Artificial (IA), para que se cree un organismo de control mundial de la IA, como la International Atomic Energy Agency (IAEA).

Al tiempo que la tecnología de IA generativa cautivó al público desde el lanzamiento del ChatGPT, hace medio año, convirtiéndola en la app de más rápido crecimiento de toda la historia, también se ha convertido en un foco importante de preocupación.

Ver más: Motor de búsqueda, Google inicia fase de prueba con Inteligencia Artificial

La preocupación que genera la IA en parte es por la capacidad de crear imágenes falsas, y otra información falsa.

El secretario de la ONU, Guterres respondió a los periodistas, «Las campanas de alarma sobre la última forma de inteligencia artificial, la IA generativa, son ensordecedoras. Y son más fuertes por parte de los desarrolladores que la diseñaron».

The proliferation of hate & lies in the digital space is causing grave global harm.

This clear & present global threat demands clear and coordinated global action.

We don’t have a moment to lose.

My proposals for a Code of Conduct: https://t.co/7R0Hujf3y5 pic.twitter.com/jnEozVr76K

— António Guterres (@antonioguterres) June 12, 2023