Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy en Washington

Washington, DC.- El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy visitó la capital de Estados Unidos con el propósito de reunirse con su homólogo Joe Biden, como una muestra prometedora del fortalecimiento entre ambas naciones, pese a que se demandó una mayor participación para contener la invasión de Rusia en Ucrania.

El presidente Zelenskiy fue recibido por estadounidenses de origen ucraniano en Washington, al tiempo que docenas de activistas proucranianos estuvieron en The White House, este miércoles por la tarde.

Este es considerado el primer viaje al extranjero del presidente Zelenskiy desde que inició la invasión de Rusia el pasado 24 de febrero. Inicialmente, la administración Biden proporcionará $1.85 mil millones en asistencia militar.

Visita del presidente ucraniano Zelenskiy sinónimo de señal prometedora e instan a más apoyo de EE. UU.

Este apoyo de Estados Unidos a Ucrania, incluye un Sistema de Defensa Aérea Patriot, de acuerdo con el mismo Biden y Antony Blinken, secretario de Estado. De hecho, hasta ahora Estados Unidos ha comprometido al menos $21.200 millones en asistencia militar a Ucrania desde el inicio del conflicto armado.

Por su parte, Catherine Pedersen, miembro de la junta del grupo Ukrainian activists from the United States declaró, «A largo plazo, ayudar a Ucrania permitirá a Estados Unidos preservar la seguridad nacional».

Además añadió, «Es esa situación incómoda en la que estás increíblemente agradecido por el apoyo (de Estados Unidos), pero se necesita más». Oleksandra Kepple, investigadora de The University of Maryland, recordó que la asistencia ofrecida a Ucrania por EE. UU., no era suficiente.

De este modo sentenció Kepple, «Obviamente agradezco la ayuda de Estados Unidos. Es suficiente para sobrevivir, pero aún no lo suficiente para ganar». Por el contrario, Rusia se mantiene en la narrativa de «operación militar especial» en Ucrania. De esta forma busca deshacerse de los nacionalistas y proteger a las comunidades de habla rusa.

