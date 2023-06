Nuevo programa de energía solar para hogares de bajos ingresos

Washington, DC.- El U.S. Environmental Protection Agency (EPA) puso en marcha, el miércoles 28 de junio, un programa de energía solar de subvenciones de $7 mil millones que pretende brindar a las comunidades de bajos ingresos el acceso a los paneles solares residenciales.

Este programa es el último esfuerzo de la administración Biden que tiene también la meta de expandir la energía renovable en todo Estados Unidos. Al mismo tiempo, la EPA otorgará hasta 60 premios a grupos comunitarios que representan estados nativos americanos, nativos de Alaska y multiestatales.

Este programa es parte del Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero de $27 mil millones. Este es un monto establecido por la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación, que busca infundir un capital «transformador».

Michael Regan, administrador de la EPA declaró que, «Este impulso histórico en las inversiones solares impulsará millones de proyectos solares residenciales en todo el país, protegerá a las personas y al planeta, brindará justicia ambiental».

