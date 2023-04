Instaladores solares residenciales prevén desaceleración

San Francisco, CA.- Los instaladores solares residenciales de Estados Unidos están preparándose para una desaceleración este 2023, debido a que próximamente se recortará un subsidio para los propietarios de paneles que sostuvieron el crecimiento de este sector por más de 10 años.

El cambio de política reducirá el dinero acreditado a los propietarios de energía solar en los techos. Por medio de una medida adoptada luego de que los críticos sostuvieron con éxito donde decían que hay beneficiados y no tienen panales.

Ver más: Estados Unidos y UE negocian el futuro del hidrógeno verde

Por su lado, las compañías de paneles solares precisaron que la medida amenaza los esfuerzos del estado por descarbonizar la red para el año 2045.

Esta iniciativa pretende ralentizar las instalaciones. Al mismo tiempo los reguladores estatales sostienen que la reforma reforzará la confiabilidad de la energía a sumar nuevos incentivos. Esto con la finalidad de que los propietarios compren baterías para almacenar energía limpia.

Solar panels don’t just save you money on your electric bills, they can also increase the value of your home!

Learn more about how solar can up your property value in this article:https://t.co/Fv8Ra3Mbht#EnergySage #Solar #SolarPanels #SolarEnergy

— EnergySage (@EnergySage) April 5, 2023