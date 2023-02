Estados Unidos y UE negocian el futuro del hidrógeno verde

Bruselas, Bélgica.- Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea podrían enfriarse si se concretan concesiones sobre el hidrógeno verde, mientras tanto la Ley de Reducción de la Inflación de Biden incluye subsidios que prometen disminuir drásticamente el costo de la versión «verde» de producción del hidrógeno para 2030.

Pero si la UE llega a concretar un mejor acceso a la cadena de producción de Estados Unidos, al tiempo que administra de forma eficaz sus futuras necesidades de importación, tendría la capacidad de calmar la disputa transatlántica.

Partiendo de esta premisa, los líderes de la UE prometieron este viernes más acciones. Sin embargo, no se acercan a una respuesta más contundente al IRA. Pese a esto, tanto EE. UU., y la UE insisten en impulsar la producción nacional de hidrógeno verde para reducir las emisiones futuras.

Otro de los objetivos de esta alianza transatlántica es evitar que China domine el mercado global del hidrógeno, como lo hizo con los paneles solares. Por ahora, el 99% de casi los 100 millones de toneladas de producción anual de hidrógeno comercial proviene de fuentes de combustibles fósiles tradicionales.

Read more in Energy Technology Perspectives 2023 ➡️ https://t.co/2JSTNuekca pic.twitter.com/euOkkigHme

This will create new markets worth hundreds of billions of dollars & millions of jobs this decade.

The world is entering a new industrial age – the age of clean energy technology manufacturing.

Esta es una situación que se quiere revertir, por eso para el 2030 la International Energy Agency (IEA), prevé una producción mundial de más de 175 millones de toneladas. De esta producción global el 35% provendrá del hidrógeno verde.

