Miami building collapse: rescatistas buscan sobrevivientes

Surfside, FL.- Miami building collapse (colapso de edificio en Miami), este jueves, aproximadamente a las 02:00 (06:00 GMT). Además, el Miami-Dade Fire Rescue, confirmó la muerte de una mujer en el colapso.

La policía indicó la ubicación del edificio como 8777 Collins Avenue, la dirección de Champlain Towers de 12 pisos.

Este edificio contiene más de 100 apartamentos frente al mar y fue construido en 1981. Surfside está a lo largo de Collins Avenue, al norte de los límites de la ciudad de Miami Beach.

Un hombre que presenció las secuelas del colapso, “Parecía algo del 11 de septiembre “, refiriéndose a los ataques que derribaron las Torres Gemelas en Nueva York en 2001.

“Dijo que escuchó una gran explosión”, dijo el esposo de una rescatada, “Se sintió como un terremoto”.

Watch LIVE as officials hold a press conference on scene of the #SurfsideBuildingCollapse: https://t.co/P97fQEdARM

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021