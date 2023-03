Medidas que tomará EE. UU., en contra del trabajo infantil

Washington, DC.- La administración Biden anunció el 27 de febrero unas medidas que tienen el objetivo de erradicar el trabajo infantil mientras que hay un aumento de violaciones e informes de investigaciones sobre el empleo ilegal de menores, sobre todo, migrantes en industrias estadounidenses de alto riesgo.

Se dijo que la U.S. Department of Labor (DOL) había registrado un aumento del casi el 70% en las violaciones del trabajo infantil desde el año 2018. Es decir, se descubrió que 835 empresas habían violado las leyes de trabajo infantil.

Durante una conferencia telefónica funcionarios de la administración Biden precisaron que estaban investigando el empleo de menores de edad en empresas como Hearthside Food Solutions y proveedores de Hyundai Motor Co.

De hecho se especificó que se creó un grupo de trabajo interinstitucional sobre el trabajo infantil. También se precisó que se tienen planes de investigar las industrias en las que es más probable que ocurran este tipo de infracciones.

We’re working with @HHSGov to combat child labor nationwide. Our actions include an interagency task force to combat child labor exploitation, a national strategic enforcement initiative on child labor, a request for increased enforcement funding and more https://t.co/0UqKb6fG6K

— U.S. Department of Labor (@USDOL) February 27, 2023