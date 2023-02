Nuevo beneficio migratorio para familiares de solicitantes de asilo

Washington, DC.- La U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) presenta un nuevo beneficio migratorio para que beneficiarios de algunas nacionalidades del parole humanitario pudieran solicitar traer a sus familiares a Estados Unidos.

De acuerdo con el USCIS junto con la U.S. Department Homeland Security (DHS), el programa estará disponible para los beneficiarios del parole humanitario de Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba.

Según, Kelley Escobar, abogada de inmigración adelantó que, «Efectivamente es una oportunidad excelente para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos que cuenta con algún permiso de trabajo o algún estatus legal que tenga conocidos o familiares».

De este modo, este nuevo proceso estaría beneficiando a los núcleos familiares. En parte es posible por la oportunidad que ofrece el tener un patrocinador que no solo beneficia al solicitante invitado a Estados Unidos, sino también de sus parientes inmediatos en el mismo proceso de asilo.

