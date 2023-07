Intención de voto de Ron DeSantis en caída libre

Miami, FL.- La intención de voto del gobernador de Florida y candidato republicano por la presidencia de Estados Unidos, Ron DeSantis entre los votantes sigue en caída libre con un 40% menos que el favorito de la contienda, el expresidente Donald Trump, según el Morning Consult el martes 11 de julio.

De acuerdo con la encuesta nacional el ex mandatario Trump (2017-2021) cuenta con el 56% de intención de voto entre los votantes republicanos. Por detrás está DeSantis con el 17%, registrando su «mínimo histórico» para la encuestadora.

Ver más: Titán político se reincorpora a la carrera presidencial 2024

Asimismo la encuestadora plantea que en el supuesto mano a mano entre Biden y Ron DeSantis, el republicano y gobernador de Florida está por debajo un 5%.

Partiendo de esta premisa la encuestadora plantea ciertos escenarios electorales donde el expresidente Trump se pudiera enfrentar al actual presidente del país, Joe Biden. En este caso Trump caería por 1% según las 3.616 potenciales votantes en las primarias presidenciales entre el 7 y 9 de julio, que plantea margen de error del 2% al 4%.

DeSantis is losing ground to Biden, according to our latest data.

The Flordia Governor trails Biden by 5 points in a hypothetical general election match-up, and hasn’t outperformed the incumbent since March. https://t.co/zpObC29kvJ pic.twitter.com/4rrSFsP0NK

— Morning Consult (@MorningConsult) July 11, 2023