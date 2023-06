Titán político se reincorpora a la carrera presidencial 2024

Washington, DC.- El exvicepresidente republicano, Mike Pence está preparado para entrar en la carrera presidencial de 2024, el próximo 7 de junio, con un video que encapsula un discurso desde Iowa, un estado de nominación inicial.

Mike Pence, se negó a apoyar la idea de su ex jefe, Donald Trump, de anular los resultados de las elecciones de 2020. Desde este punto Pence se distanció de Trump, alegando que desde el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, puso en riesgo a él y a su familia.

De acuerdo con el promedio de encuestas de RealClearPolitics, Pence en el campo republicano cuenta con un apoyo inferior al 4%, mientras que, Trump orbita el 53%.

Para incorporarse a la carrera presidencial de 2024, Pence ha hecho un llamado a la comunidad cristiana evangélica, en un recorrido durante los últimos meses por las mega iglesias de Estados Unidos.

