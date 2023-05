Fiscal especial crítica manejo del FBI en la investigación Trump y Rusia

Washington, DC.- John Durham, fiscal especial de Estados Unidos concluyó que la investigación del FBI no tenía «evidencia real» para trabajar en la campaña presidencial de Donald Trump y la relación con Rusia en el año 2016, por lo que se basó en sugerencias políticas de opositores al magnate.

El informe final publicado el lunes 15 de mayo, corresponde a una investigación de cuatro años que empezó en mayo de 2019. En ese momento, William Barr, fiscal general nombró a Durham para liderar la investigación de los pasos del FBI, cuando inició su investigación «Crossfire Hurricane» sobre sus posibles contactos entre Trump y Rusia.

Posteriormente, la operación «Crossfire Hurricane» pasaría a manos de Robert Mueller, fiscal especial, que para marzo de 2019 determinó que no existía evidencia de conspiración criminal entre Rusia y la campaña electoral de Trump para el año 2016.

Además, la investigación concluyó que la investigación de Trump se trató de forma distinta a otras investigaciones políticas. Por ejemplo, las que involucran a la demócrata Hillary Clinton.

The President of the United States was falsely accused of being a foreign agent of Russia and framed for treason by the FBI, the Justice Department, and the American media, and no one will be held accountable.

Who really runs this country?https://t.co/i5AehFEv4E

— KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) May 15, 2023