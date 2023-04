Arrestaron a sospechoso de apuñalar a fundador de Cash App

San Francisco, CA.- El San Francisco Police Department arrestó, el jueves 13 de abril por la mañana, a un sospechoso de apuñalar mortalmente al fundador de Cash App, propiedad de Block Inc, Bob Lee de 43 años de edad.

El sospechoso fue identificado como Nima Momeni, quien es propietario de una empresa de consultoría de tecnología Expand IT. Antes del 2010 había trabajado como consultor e ingeniero de sistemas en varias empresas como Marfic y Coast Range Technologies en SF.

Momeni fue detenido en una búsqueda en las cercanías de Emeryville. No obstante, el Departamento de Policía no ha ofrecido detalles al respecto. Pero, se intuye que Bob Lee conocía a su atacante.

De hecho, Momeni pasa a ser sospechoso porque el 4 de abril, iba con Lee al centro de San Francisco en un automóvil. Supuestamente hubo una confrontación que produjo el apuñalamiento que desembocó en la muerte de Lee.

